Am Montagabend sind in Merseburg zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander geraten.

Merseburg/MZ - Zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen ist es am Montagabend gegen 19 Uhr in der Merseburger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei dazu am Dienstag mitteilt, gerieten zuvor die Gruppen an einem Jugendzentrum aneinander. Vorangegangen seien dabei wohl verbale Streitigkeiten zwischen einem 19- und 16-Jährigen. Nach der tätlichen Auseinandersetzung hätten sich die Gruppen getrennt, trafen aber kurze Zeit später im Stadtgebiet wieder aufeinander. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei der Schlägerei fünf Personen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren leicht verletzt und ambulant behandelt. Die Polizei hat in dem Fall jetzt Ermittlungen aufgenommen.