Schkopaus Bürgermeister: „Hier passiert Dramatisches“

Sachsen entschädigt Kommunen am Flughafen Leipzig-Halle. Die hiesigen Gemeinden sollen leer ausgehen. Torsten Ringling findet das nicht okay und warnt vor Rückschritten beim Lärmschutz

Schkopau/MZ - Der Freistaat Sachsen will den vom geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle besonders betroffenen Kommunen 40 Millionen Euro als Kompensation zahlen. Diese Pläne der Landesregierung wurden vergangene Woche bekannt. Das Geld soll vor Ort etwa in den Straßenbau fließen oder wie im Fall der Stadt Schkeuditz in eine neue Schwimmhalle. Allein die Kommunen jenseits der Landesgrenze gehen wohl leer aus. Denn der Freistaat bedenkt nur die eigenen Orte und das hiesige Infrastrukturministerium erklärte dem MDR, ähnliche Zahlungen seien in Sachsen-Anhalt weder geplant noch in der Diskussion. Robert Briest sprach darüber mit Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos), der in der Fluglärmkommission des Flughafens sitzt.