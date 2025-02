Auch am Wallendorfer See mussten dazu erst verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden.

Wallendorf - Eigentlich sollte der Wanderpfad hinter dem Keltischen Baumkreis am Südufer des Wallendorfer Sees gänzlich verschwinden. Das wollte die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis so. Zu viele hätten sich nicht an die strengen Regeln gehalten, die in diesem geschützten Landschaftsbestandteil gelten würden, wären vom Weg abgewichen, hätten Areale betreten, wo dies gänzlich verboten sei, oder hätten sie sogar zugemüllt.