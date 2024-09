Was Patrick Mittendorf, der Leiter des Lochauer Gipswerkes zu den Plänen, in der Region Sangerhausen Naturgips aus dem Boden zu holen, zu sagen hat.

Schkopau: Hat das Gipswerk von Knauf in Lochau eine Zukunft?

Werksleiter Patrick Mittendorf vor der Silo-Anlage, aus der der fertige Alpha Gips in Spezialtanklaster gefüllt wird.

Lochau/MZ. - Jahrzehntelang - und auch im Moment noch - läuft alles wie am Schnürchen. Im Schkopauer Kraftwerk fällt bei der Rauchgasentschwefelung der dort eingesetzten Braunkohle Gips an. Große Mengen. Die nimmt das Gipswerk der Knauf-Gruppe in Lochau quasi mit Kusshand ab. 140.000 Tonnen im Jahr - das sind 233 Güterzüge voller Gips im Jahr, wenn die Züge zwölf Waggons haben und jeweils 600 Tonnen transportieren können.