Professorin Andrea Seidel hat mit Studenten eine Ausstellung zu Schimpfwörtern entwickelt, die ab Sonntag in Bad Dürrenberg zu sehen ist.

Neue Ausstellung in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/Halle/MZ - „Schimpfwörter kann man nicht verbieten“, sagt Andrea Seidel. Die Altgermanistin der Martin-Luther-Universität Halle hat sich mit dem Thema Schimpfwörter intensiv beschäftigt und mit Studenten eine Ausstellung konzipiert, die ab Sonntag in der Laurentiuskirche in Bad Dürrenberg zu sehen sein wird. Nach vielen interessanten Gesprächen glaubt sie, dass wir Schimpfwörter in unserer Sprache brauchen – sie seien wichtig, um Emotionen bewältigen zu können.