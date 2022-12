Scharf angebraten - Feuerwehren müssen am Weihnachtsfeiertag ausrücken

Bad Dürrenberg/Bad Lauchstädt/MZ/und - Gleich zweimal mussten die Feuerwehren im Saalekreis am 1. Weihnachtsfeiertag zu gemeldeten Wohnungsbränden ausrücken. Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Lützener Straße in Bad Dürrenberg. Als eine Mieterin zu dieser Zeit wieder nach Hause kam, nahm sie starke Rauchentwicklung in ihrer Wohnung wahr.