Nach einer Routinekontrolle hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt eine Brücke in Merseburg-Meuschau gesperrt. Grund sind Schäden am Bauwerk.

Schäden am Tragseil: Brücke in Merseburg vorerst dicht

Die Fußgängerbrücke in Meuschau ist gesperrt.

Merseburg/MZ/rob - Fußgänger und Radfahrer müssen zwischen Neumarkt und Meuschau vorerst einen Umweg in Kauf nehmen. Grund ist eine Sperrung der Brücke in Höhe des Sportplatzes Meuschau über den Mittelkanal. Wie Merseburgs Verwaltung am Dienstag mitteilte, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die zeitweise Schließung veranlasst, weil es offenbar Sicherheitsbedenken hat.