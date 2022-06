Sauber-Machaton in Merseburg: Der Kampf gegen die Kippen

Über 170 Freiwillige befreien bei der Erstauflage zentrale Orte der Domstadt vom Müll - und stellen fest, welcher Unrat am häufigsten rumliegt.

Merseburg/MZ - „Ich habe das Gefühl, dass alle Merseburger Raucher sind“, sagt Sebastian Müller-Bahr (CDU) in einem Anflug von Sarkasmus. Seit einer halben Stunde läuft am Samstag der Sauber-Machathon, der von einer Kommunikationsagentur und der Stadt organisierte Spätfrühjahresputz, und der Bald-Oberbürgermeister hat an seinem Einsatzort auf dem Altenburger Damm vor allem eines gefunden: Kippen. Dabei stehe auf das achtlose Wegwerfen der Stummel eigentlich ein Ordnungsgeld von 25 Euro. „Wenn wir das jedes Mal kriegen würden, hätten wir einen zweiten Haushalt zusammen.“