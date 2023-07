Baden im Saalekreis Sanierung nach Brand ist an der Hasse Roßbach fast abgeschlossen

Am Strandbad und Campingplatz an der Hasse in Roßbach finden Gäste dieses Jahr wieder top Badebedingungen vor. Die Wasserqualität ist sehr gut. Auch die Arbeiten am durch einen Brand beschädigten Sanitärtrakt stehen kurz vor dem Abschluss. Nur der sinkende Wasserstand, weshalb die Rutsche gesperrt bleibt, macht dem Betreiber Sorgen.