Der Wohnblock in der von-Harnack-Straße war das hässliche Entlein in der Goethestadt. Ein Bauunternehmen hat daraus nun einen Schwan gemacht. Nun sollen die ersten Mieter einziehen.

Bad Lauchstädt/MZ - Die Mittagssonne fällt durch die bodentiefen Fenster zur Terrasse auf den frischen makellosen Bodenbelag im künftigen Wohnzimmer. In wenigen Tagen werden hier die ersten Mieter einziehen – und das einstige Sorgenkind der Goethestadt Bad Lauchstädt mit neuem Leben füllen. Der Wohnblock in der von-Harnack-Straße war über die Jahre heruntergekommen. Die Bewohner heizten bis zum Leerzug 2021 noch mit Kohle, die Elektrik war veraltet. Das Haus in Verruf. Die Kommune scheute die hohen Ausgaben, die notwendig gewesen wären, um das Gebäude in die Moderne zu holen – und verkaufte es für 80.000 Euro an einem Investor.