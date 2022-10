Saline-Passage feilt an Modernisierung

Bad Dürrenberg/MZ - Es ist plakativ, wie ein leerstehendes Geschäft an der Saline-Passage in Bad Dürrenberg mit schwarzen Brettern zugenagelt wurde. Dieser Anblick könnte jedoch die Zukunft der Passage sein, wenn sich die Stadt für den Bau eines neuen Einkaufszentrums an der Breiten Straße entscheidet, glaubt Centermanager Enrico Burau. Jüngst wurde im Stadtrat entschieden, dass Behörden erneut abwägen sollen, ob das Einkaufszentrum genehmigungsfähig ist. Für Burau bleibt also noch Zeit, Überzeugungsarbeit zu leisten.