Bei der Heilpädagogischen Hilfe Querfurt ist mit Unterstützung der Aktion Mensch ein Büro für Leichte Sprache eröffnet worden, das erste dieser Art im Kreis. Was Übersetzer und Prüfer dort tun.

Die Übersetzer Ulrich Grunewald (l.) und Astrid Wendt (M.) sowie Prüferin Mandy Bechmann (r.) im Büro für Leichte Sprache in Querfurt.

Querfurt/MZ - Normalerweise arbeitet Mandy Bechmann viel mit Holz. Die 25-Jährige ist bei der Heilpädagogischen Hilfe Querfurt in der Werkstatt für behinderte Menschen tätig. Seit Neuestem trifft man sie hin und wieder im Büro für Leichte Sprache. Sie gehört dort einer Gruppe von Prüfern an und kontrolliert, ob Sätze und Formulierungen etwa in Texten oder Dokumenten für sie gut lesbar und verständlich sind.