Mücheln/MZ - Der Grundstein für die Saatgutbibliothek als neue Abteilung der Stadtbibliothek Mücheln wurde 2023 gelegt. Doch für das Säen von Bohnen oder Erbsen war es da zu spät im Jahr. Daher war das Sortiment noch nicht vollständig. Deshalb lud Bibliotheksleiterin Karin Linke nun die Hobbygärtner nochmals in die Räume im Schützenhaus ein, um quasi das Erntejahr 2024 einzuläuten und Interessenten zu verkünden: Ihr könnt frisches Saatgut abholen. Wie die große Resonanz zeigte, wird vom Angebot sicher rege Gebrauch gemacht.

Ziel der Saatgutbibliothek ist der Anbau regionaler Obst- und Gemüsesorten, um sie für die Zukunft zu bewahren. Die Bibliothek Mücheln arbeitet dabei mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt zusammen. Der Kultur- und Heimatverein Mücheln sorgt mit dem Erlös aus dem Büchertrödel beim Stadtfest für die Anschubfinanzierung. Davon wird beim Verein der Grundstock an Saatgut gekauft, vorzugsweise von seltenen Sorten. Interessenten melden sich dann bei der Saatgutbibliothek an, nehmen sich die Samen mit nach Hause, pflanzen, pflegen die Pflänzchen und verpflichten sich gleichzeitig, neben den Früchten auch die Samen zu ernten, zu trocknen und diese gut beschriftet wieder in der Bibliothek abzugeben. Ein Tütchen dafür bekommt man kostenlos mit. Es funktioniert also als Kreislauf.

„Ja, das ist aufwendig, aber es macht Spaß. Es passt für Mücheln“, sagt Karin Linke, die selbst begeisterte Hobbygärtnerin ist und natürlich bei dem Projekt selbst mitmacht. 2023 sei die Saatgutbibliothek sehr gut angelaufen. Vor allem Tomaten hätten die Leute in vielen Sorten vorbeigebracht. Tomaten habe auch sie selbst gezogen und sei super begeistert gewesen.

Und weil der Kreislauf nicht nur bei Samen, sondern auch bei jungen Pflanzen funktioniert, lädt sie schon mal für das erste Wochenende im Mai zu einer Pflanzentauschbörse ein. Außerdem hat die Saatgutbibliothek auch einen regelmäßigen Newsletter mit vielen hilfreichen Tipps. Wer diese Neuigkeiten per Mail erhalten möchte, muss dies dem Bibliotheksteam nur mitteilen.