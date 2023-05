Vertreter des Vereins „Saaleradweg“ befahren derzeit Teile des 409 Kilometer langen Radwegs. Am Wochenende kehrten sie in Bad Dürrenberg und Merseburg ein.

Besuch in Bad Dürrenberg und Merseburg

Bad Dürrenberg/Merseburg/MZ - Die Fahrradsaison auf dem Saaleradweg ist offiziell eröffnet. Vertreter der Geschäftsstelle des Saaleradweg-Vereins befahren derzeit Teile des Radweges und legen an mehreren Orten Station ein. Am Wochenende haben sie unter anderem in Bad Dürrenberg und Merseburg Halt gemacht. Die Befahrung sei eine gute Gelegenheit, um Partner und Vertreter der Mitgliedskommunen zu treffen und vor Ort miteinander ins Gespräch zu kommen, heißt es seitens des Vereins.