Kreisdezernentin Sabine Faulstich erklärt, warum der Ist-Zustand der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Blösien nicht haltbar ist und was sich dort ändern soll. Der Masterplan enthält viele Übungsmöglichkeiten für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt.

So könnte die ausgebaute Feuerwehrtechnische Zentrale in Blösien in Zukunft aussehen.

Blösien/MZ. - Die Feuerwehrtechnische Zentrale ist das Rückgrat der Feuerwehren im Saalekreis. In der FTZ in Blösien finden Ausbildungen statt, dort werden Schläuche der Wehren gewaschen und repariert, Gerätschaften gewartet, die technische Ausstattung der Fahrzeuge überprüft, und es stehen die Einsatzwagen des Katastrophenschutzes des Saalekreises. Doch der aktuelle Zustand ist auch für die Verantwortlichen unbefriedigend – vor allem der der aktuellen Fahrzeughalle.