Vorsicht, Autofahrer auf B91 bei Merseburg! Stau nach Crash an Kreuzung

Merseburg/DUR. - Auf der Bundesstraße B91 bei Merseburg im Saalekreis hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall an einer Kreuzung ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, hieß es. In beide Richtungen habe sich ein Stau gebildet. Die Polizei bittet die Autofahrer darum, vorsichtig an das Stauende heranzufahren.

Wie es zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.