Saalekreis und Merseburg wollen mehr Wassertourismus wagen

Während der Fremdenverkehr an den Seen gedeiht, liegt das Potenzial an der Saale brach. Der Saalekreis will das ändern – und bei den Nachbarn abgucken.

Merseburg/MZ - Die Saale hat es in den Kreisnamen geschafft, in dessen touristische Überlegungen dagegen in der Vergangenheit kaum. Während an den Tagebaurestlöchern, allen voran dem Geiseltalsee, gar mit Masterplan an der notwendigen Infrastruktur gefeilt wird, überließ der Kreis die Angebote an der Saale bisher eher dem Zufall und einzelnen Akteuren, wie dem Ausflugsschiffer Captain Fu oder Vereinen, die Übernachtungsmöglichkeiten für Wasserwanderer anbieten. Das touristische Potenzial der Saale sei nicht ausgeschöpft, räumt Wirtschaftsförderer Kevin Löber ein, zu dessen Stabstelle auch das Thema Tourismus gehört.