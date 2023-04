Merseburg/MZ - Nach der Premiere im vergangenen Spätsommer plant der Saalekreis auch in diesem Jahr wieder einen Freiwilligentag. Oder besser: ein Freiwilligenwochenende. Denn die Aktion, bei der Vereine und Initiativen mit Hilfe von Ehrenamtlern Arbeitseinsätze durchführen sollen, ist diesmal vom 8. bis 10. September angesetzt.

Anders als bei der Auftaktversion 2022 geht der Kreis dieses Mal schon langfristig in die Werbung. „Wir haben im letzten Jahr die Rückmeldung bekommen, dass die Ankündigung zu kurzfristig war“, begründet Bettina Hötzel, in der Kreisverwaltung verantwortlich für die Förderung des Ehrenamtes. Auch die Erweiterung der Aktion auf drei Tage, von Freitag bis Sonntag, sei eine Reaktion auf das Feedback. Manche Vereine hätten erklärt, dass sie ihre Arbeitseinsätze beispielsweise immer sonntags machten.

Hoffen auf den Norden

Mit dem Freiwilligentag will die Verwaltung nicht nur die Vereine und Initiativen im Kreis sichtbarer machen und ihnen so vielleicht zu Zuwachs verhelfen, sondern auch das vielfältige ehrenamtliche Engagement insgesamt. Bei der Premiere im vergangenen September hatte das nur bedingt geklappt. Letztlich beteiligten sich lediglich knapp 100 Bürger an den zehn Aktionen, die nach einer kurzfristigen Absage in Teicha allesamt im Süden stattfanden.

In diesem Jahr hofft Hötzel daher auch auf mehr geografische Vielfalt. Zwar gebe es bisher noch keine offiziellen Anmeldung von Vereinen oder Initiativen für konkrete Projekte. Es hätten aber schon einige ihr Interesse bekundet, darunter etwa Angler aus Wettin-Löbejün und eine Gruppe aus Ermlitz, die in der Natur saubermachen will.

Saalekreis gibt Anregungen

Eintrudelnde Projekte will Hötzel wieder auf der Website des Freiwilligentages veröffentlichen. Dort können sich dann Interessierte später auch dafür anmelden. Man wolle dort zudem eine Liste mit Ideen für mögliche Aktionen veröffentlichen, erklärt die Kreismitarbeiterin. „So kann man sich Anregungen holen, falls einem selbst noch die passende Idee fehlt.“

Der Kreis will die Engagierten auch bei der Zweitauflage wieder mit Aktionspaketen und -tshirts unterstützen. Dazu liefen gerade noch die Absprachen, sagt Hötzel. Es werde aber sicher Plakate für den Freiwilligentag geben, auf denen die Initiativen und Vereine dann ihre eigenen Aktionen eintragen und so ankündigen können. Sie sollen nun erstellt werden: „Die Terminsetzung“, betont Hötzel, „war nur der erste Schritt.“

Mehr Infos zum Freiwilligentag und die Möglichkeit eigene Aktionen anzumelden, finden Sie unter: freiwilligentag-saalekreis.de.