Merseburg/MZ. - Ein Fingerwisch über den Handybildschirm in die eine Richtung: Ablehnung. Der Wisch in die Gegenrichtung signalisiert Interesse. Dieser Modus ist bei Dating-Apps wie Tinder & Co. seit Langem etabliert. Nun wollen auch sieben Kommunen im Saalekreis auf die Auswahl per Swipen setzen. Dabei geht es allerdings nicht um das Verkuppeln möglicher Sexualpartner, sondern von Jugendlichen und potenziellen Arbeitgebern in der Region. Eine Art Jobtinder also, gedacht als Wirtschaftsförderung.

