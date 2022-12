Saalekreis könnte Preise für Kultureinrichtungen bald deutlich anziehen

Der Saalekreis steuert 2023 auf ein millionenschweres Minus im Haushalt zu. Bei der Suche nach Auswegen sind nun die Kultureinrichtungen in den Blick gerückt. Nun gibt es Vorschläge wie stark Eintritte und Gebühren für Museen in Querfurt und Merseburg sowie Musik- und Volkshochschule steigen könnten.

Merseburg/MZ - Kreiskämmerin Kathrin Liebe gab dem Problem am Dienstag noch mal eine aktuelle Zahl: 17,7 Millionen Euro. So hoch ist aktuell das Loch im Etat des Saalekreises für 2023. Stopfen kann er das nur durch einen Griff in die Rücklagen. Doch die werden bald aufgebraucht sein, denn die Haushaltsprognose für die kommenden Jahre ist durchgehend dunkelrot. Der Kreistag hatte der Verwaltung deshalb fett ins Hausaufgabenheft geschrieben, dass sie Vorschläge zur Konsolidierung machen soll, also dafür, wie das Minus im Haushalt künftig verkleinert werden kann. Einen Ansatz hat Sozialdezernentin Annett Hellwig in dieser Woche in den Ausschüssen für Bildung und Finanzen vorstellt.