Mehr rechtsmotivierte Angriffe im Saalekreis Saalekreis ist landesweit einer der Hotspots rechter Gewalt

Wie in ganz Ecken Sachsen-Anhalts hat auch im Saalekreis die Zahl politisch rechtsmotivierter Angriffe zugenommen. Der Saalekreis ist im Landesvergleich ein Hotspot rechter Gewalt. 2024 griff zum Beispiel ein Jugendtrio an Hitlers Geburtstag ein von Asylsuchenden bewohntes Haus in Mücheln an. Es ist nur einer von 18 dokumentierten Fällen.