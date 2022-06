Saale könnte Gefahr für neue Häuser in Merseburg sein

Wasserwerk an der Königsmühle

Merseburg/MZ - Gleich in zwei Ausschüssen des Merseburger Stadtrates ging es in dieser Woche um die Frage, inwieweit die Stadt auf Starkregenfälle, andere Folgen der Klimaveränderung oder auch auf weitere Großschadensereignisse vorbereitet wäre. Hintergrund sind natürlich die verheerenden Ereignisse in Westdeutschland, die im Juli Häuser und Infrastruktur zerstört und mehr als 180 Menschen das Leben gekostet hatten.