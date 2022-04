Rischmühlenhalle in Merseburg soll bis Ende September Impfzentrum bleiben

Die Nachfrage in den Testzentren hat vielerorts trotz Lockerungen noch nicht abgenommen. Den Schulelternrat des Herder-Gymnasiums interessiert vor allem, wie es mit der Turnhalle in der Rischmühlenhalle weitergeht.

Saalekreis - Immer mehr Menschen sind vollständig geimpft, es gibt zunehmend mehr Lockerungen: Was bedeutet das für die Teststationen in der Region und für das Impfzentrum in der Rischmühlenhalle? Wie lange wird es die Einrichtungen noch geben? Die MZ hat sich umgehört.