Bad Lauchstädt/MZ - Als der Zimmermannsnagel seinen Weg in den Holzbalken gefunden hatte, riss Elisabeth Wölbling die Arme nach oben. Es war die Freude der Bad Lauchstädter Allgemein- und Palliativmedizinerin, dass ein schon sehr lange gehegter Traum nun tatsächlich Gestalt annimmt. Das Richtfest, das am Freitag für das Hospiz „Hoffnungsland“ an der neuen Adresse Hoffnungsweg gefeiert wurde, markierte zwar grob die Hälfte der Bauarbeiten. In der Gesamtschau des Hospizprojektes war es allerdings eher der Beginn der Zielgraden.