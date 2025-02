Einkaufen in Merseburg Richtfest am Roßmarkt: Neue Märkte von Rewe und Lidl wachsen schnell

Das Hochhaus am Merseburger Roßmarkt ist Geschichte. Die Zukunft in Form von zwei Supermärkten von Lidl und Rewe nimmt Gestalt an. Der Investor nennt ein Ziel, wann die Kunden spätestens einkaufen sollen. Und was wird aus alten Lidl-Märkten in der Stadt?