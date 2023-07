In Querfurt hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren ein Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatz und eine 71-jährige Autofahrerin.

Querfurt/DPA/MZ - Die Fahrt zu einem Einsatz fand für die Besatzung eines Rettungswagens am Sonntagabend in Querfurt ein jähes Ende. Ihr Fahrzeug kollidierte auf der Geistpromenade mit einem Auto. Dessen 71-jährige Fahrerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen, die Rettungskräfte leichte. Die Seniorin kam zur Behandlung in ein hallesches Klinikum.