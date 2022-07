Reparatur der Querfurter Halle erst 2023 - Lauchstädt bald wieder frei

Brand, Sturm, Wasserschaden: Der Kreis hatte im Winter viel Ärger mit seinen Sporthallen. Die Sanierungsarbeiten dauern zum Teil noch an. Nur in einer Merseburger Halle ist der Schaden behoben.

Sturm Antonia: Feuerwehr sichert Mehrzweckhalle in Querfurt

Querfurt/Bad Lauchstädt/Merseburg/MZ - Die Mehrzweckhalle in Querfurt wird erst im kommenden Jahr wieder uneingeschränkt nutzbar sein. Wie Thomas Mahler, Bauamtsleiter des Saalekreises, dem Kreis gehört das Gebäude in der Quernestadt, erklärte, seien die Haushaltsmittel für die Reparatur des Oberlichtes erst für den Etat 2023 vorgesehen. Bei einem Sturm im Februar hatten sich am Dach der Halle gut 16 Quadratmeter Plexiglas gelockert und drohten wegzufliegen. Sie wurden zunächst gesichert. Die Halle war deswegen anfänglich ganz gesperrt. Mittlerweile ist sie zu zwei Dritteln wieder nutzbar.