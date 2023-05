Er baute das Vertrauen zu Seniorinnen auf und brachte sie dazu ihm Zehntausende Euro zu übergeben. Das Geld der Frauen aus Dessau und dem Saalekreis will der 23-Jährige verlebt haben. Vor dem Landgericht Halle gab er sich reumütig und versprach finanzielle Wiedergutmachung. Ein saftige Strafe bekam er dennoch.

Kriminalität im Saalekreis und in Dessau

Halle/Merseburg/MZ - Eine betagte Frau fährt mit einem jungen Mann zur Bank. Sie will Geld abholen, um es ihm zugeben. Doch als sie am Geldinstitut ankommen, klicken im vergangenen August die Handschellen. Die Bank und der Sohn der Rentnerin hatten die Polizei informiert. Denn es war nicht das erste Mal, dass die Frau Geld für den 23-Jährigen holte. Und sie war auch nicht die Einzige. Deshalb verurteilte das Landgericht Halle den Mann am Freitag wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten.