Wäre der Saalekreis ein Land, hätte er weltweit den höchsten Anteil an Konfessionslosen. Tendenz steigend. Doch was bedeutet das für die Kirche. Merseburgs Dompfarrer und ein Gläubiger berichten über eine uralte Institution auf Formsuche, neue Strukturen und die Frage, was mit den Kirchen passieren soll.

Merseburg/Wünsch/MZ. - Kirche sei etwas Normales – zumindest für ihn. „Ich habe es so gelernt, finde es gut und kann es nur empfehlen. Ich bin getauft, habe zwei goldene Konfirmationen“, berichtet Axel Stöcker. In seiner Autowerkstatt in Wünsch liegt der Gemeindebrief aus. „Falls die Kunden Bedarf haben“, sagt der 63-Jährige. Seit seine Tochter vor gut 20 Jahren Konfirmation hatte und sie im Vorfeld alle 14 Tage Gottesdienste besuchten, sitzt er im Rat der Kirchgemeinde Oberwünsch. Alle vier Wochen feiern sie in der St.-Johanniskirche Gottesdienst – mit sieben bis zehn Gläubigen.