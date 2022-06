Rektor der Hochschule Merseburg hört nach Vierteljahrhundert in der Spitze auf

Jörg Kirbs spricht zum Abschied über Erfolge im Kampft mit dem Land, Hilfe für ukranische Freunde in Not und sein Ruhestandsziel Lobbyist.

Merseburg/MZ - Ein Vierteljahrhundert prägte Jörg Kirbs nun bereits die Hochschule Merseburg mit. 15 Jahre als Prorektor, seit zehn Jahren an vorderster Stelle als Rektor. Am 1. April gibt der 65-Jährige diesen Posten nun an Markus Krabbes ab. Robert Briest sprach mit dem scheidenden Hochschulchef über Kämpfe mit dem Land, sein Ruhestandsziel Lobbyist und Hilfsangebote an ukrainische Kollegen.