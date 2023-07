Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kötschlitz/MZ/und - In der Straße Westring in Kötschlitz haben Polizeibeamte einen 62-jährigen Lkw-Fahrer aus Polen kontrolliert und festgestellt , dass dieser immens alkoholisiert war. „Der Atemalkoholgehalt des Mannes lag bei rund 2, 8 Promille“, wie Polizeisprecher Alexander Junghans auf Anfrage der MZ erklärte. Es sei eine Blutprobenentnahme in einer Klinik von Merseburg angeordnet worden, gegen die sich der Fahrer zunächst gewehrt hat. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.