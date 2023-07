Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Vom schlechten Wetter ließ sich beim Lions-Lauf in Merseburg Ende Juni niemand aufhalten, dies spiegelt sich nun auch in den Ergebnissen des Benefizlaufs wieder. Mit knapp 2.000 aktiven Teilnehmern konnte ein neuer Rekord aufgestellt werden. In Merseburg und virtuell wurden 14.100 Kilometer gesammelt. So komme man am Ende auf mehr als 25.000 Euro Spendengeld, verkündete Birk Schaper vom Lions Club Merseburg, der den Benefizlauf seit Jahren organisiert.