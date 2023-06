In Horta, eine Stadt an der Südostküste der Azoren-Insel Faial, hat sich Familie Agthe mit dem Logo der „Good Fellow“ an der Hafenmauer verewigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Seit 17. Juli 2022 ist die Crew der Segeljacht „Good Fellow“ auf Tour. An Bord die Eltern Claudia und Marko Agthe mit ihren Töchtern Luise und Juliane. Die Familie aus dem Müchelner Ortsteil Stöbnitz hat ihr Zuhause, die Schule und den Job für ein Jahr in Deutschland zurückgelassen, um neue Länder auf dem Wasserweg zu erkunden. Die Familie befindet sich derzeit auf der Rückreise und macht Halt in Irland. Die Stöbnitzer blicken in ihrem Bericht auf die vergangenen Wochen ihrer Segelreise zurück.