Reihe von Schockanrufen im Saalekreis

Im Saalekreis erhielten am Montag eine Reihe von Bürerinnen und Bürger Schockanrufe.

Merseburg/MZ - Am Montag ist es im Saalekreis vermehrt zu Schockanrufen gekommen. Wie die Polizei meldet, sei jedes Mal darüber informiert worden, dass ein Verwandter ein Verkehrsunfall verursacht hat, wobei eine Person tödlich verunglückt ist. Weiterhin wurde Geld in dreistelliger bis hin zu einer fünfstelligen Höhe als „Auslöse“ gefordert. In allen Fällen haben die Geschädigten richtig reagiert und das Telefonat beendet und Anzeige erstattet.