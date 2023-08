Weil ein Sportclub keinen Rettungsschwimmer hat, darf er seine Kurse in der Schwimmhalle Leuna nicht weiter durchführen. 120 Rehabilitanden betroffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ - Seit einem knappen Jahr gibt es den Reha-Sportclub Leuna-Spergau. Bis zu den Sommerferien hatte der Verein in der Schwimmhalle Leuna seine Übungsstunden durchgeführt. Unter den Teilnehmern waren unter anderem an Krebs erkrankte Personen, Long-Covid-Patienten, Menschen mit der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) oder auch psychischen Problemen, die mit dem Rehasport an ihrer Genesung gearbeitet haben. Nun sollte es weitergehen, doch es gibt Probleme. Denn die Stadt verlangt vom Reha-Sportclub, dass dieser einen Rettungsschwimmer mit bestimmten Qualifikationen stellen muss. Der ist jedoch nicht vorhanden.