Reh läuft auf der B91 bei Merseburg in ein Auto

Merseburg/MZ - Auf der B 91, kurz hinter dem Ortsausgang Merseburg in Richtung Weißenfels, ist es gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag zu einem Autounfall mit einem Reh gekommen. Dabei, so berichtet die Polizei, kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer mit dem Tier, welches von links nach rechts über die Fahrbahn sprang. Das verletzte Reh musste noch vor Ort von seinem Leiden erlöst werden, heißt es weiter. Am Pkw entstand Sachschaden.