Räuber von Gartenmöbeln hat nur kurze Freude an seiner Beute

Meuschau - Ein Räuber von Gartenmöbeln hatte nur kurze Freude an seiner Beute. Der Diebstahl aus dem Außenbereich eines Baumarktes in Meuschau war laut Polizei wohl in der Nacht zu Montag oder den frühen Morgenstunden erfolgt und morgens entdeckt worden. Allerdings war der Täter einem Zeugen begegnet, der den Beamten den Mann beschrieb, der einen mit mehreren Kartons beladenen Einkaufswagen durch einen in der Nähe befindlichen Wald schob.

Die Polizisten konnten ihn daraufhin aufspüren. In einem Rucksack hatte der Mann verschiedenes Einbruchswerkzeug, Handschuhe, eine Sturmhaube sowie eine Taschenlampe dabei. Auch Betäubungsmittel und das Diebesgut seien bei ihm gefunden worden. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 1.400 Euro geschätzt. (mz)