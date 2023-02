Raub in Merseburg - Männer greifen Radfahrer an

In Merseburg haben am Mittwoch gegen 6 Uhr zwei Männer versucht, einen Radfahrer auszurauben.

Merseburg/MZ - Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 6 Uhr versucht, einen 37-jährigen Radfahrer in der Geusaer Straße in Merseburg auszurauben. Nach Polizeiangaben stellte sich dort dem Radfahrer eine männliche Person in den Weg und ein zweiter Täter habe im Gebüsch gelauert. Der Mann habe die Gefahr erkannt und sei an den beiden Angreifern vorbeigefahren. Dabei sei er von einem der Männer mit einem Gegenstand geschlagen und am Kopf getroffen worden.

Der Radfahrer sei deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Am Tatort setzte die Polizei einen Fährtenhund und die Kriminaltechnik ein und sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461/44 60.