Merseburg/MZ - Vier unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23.15 Uhr in Merseburg am hinteren Gotthardteich in Nähe des Skaterparks einen 36-Jährigen ausgeraubt.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann dort von vier unbekannten Personen angehalten worden. Einer habe den 36-Jährigen körperlich angegriffen und anschließen dessen Rucksack geraubt.

Von der Polizei seien Ermittlungen eingeleitet worden, heißt es.