Zwei Männer sollen nicht nur in einem Supermarkt in Merseburg einen Raub begangen haben, sondern auch einen Pizzaboten überfallen haben. Jetzt gab es eine Festnahme.

Merseburg/MZ. - Sie sollen nicht nur einen Pizzaboten überfallen haben, sondern auch Lebensmittel aus einem Supermarkt gestohlen und dabei Zeugen bedroht haben. Jetzt gibt es einen Haftbefehl gegen zwei Männer.

Ende Januar hatten zwei Männer aus einem Supermarkt in der Querfurter Straße in Merseburg laut Polizeirevier Saalekreis Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Dabei hatten sie auch mehrere Zeugen bedroht. Am 28. Januar raubten sie in der König-Heinrich-Straße einen Pizzaboten aus. Die beiden Männer hatten den Boten mit einer Waffe bedroht. Das Essen hatte einen Wert von über 50,- Euro.

Lesen Sie auch: Täter blockieren Straße: Manager im Saalekreis bei Überfall schwer verletzt

Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe laut Polizei nach einer Öffentlichkeitsfahndung nun den entscheidenden Hinweise zur Aufklärung der Tat gegeben. Nach den Ermittlungen konnten schließlich zwei Männer, die ursprünglich aus dem Freistaat Sachsen stammen, im Alter von 18 und 31 Jahren festgenommen werden. Weitere Beweismittel sind sichergestellt worden.

Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Merseburg erließ und verkündete Ende letzter Woche Haftbefehl gegen das Duo. Gegen die beiden Täter wird wegen weiterer Straftaten ermittelt, heißt es von der Polizei am Donnerstag.