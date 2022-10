Rathaus Merseburg: OB will papierlos in die Zukunft

Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr ist seit 100 Tagen im Amt. Was hat er bisher geschafft? Was ihm wichtig ist und welche Ideen er umsetzen will. MZ hat nachgefragt.

Merseburg/MZ - Neue Besen kehren ja bekanntlich gut. Was hat Merseburgs neuer OB Sebastian Müller-Bahr (CDU) während seiner ersten 100 Tage Amtszeit aus den Amtsstuben raus gefegt? Welche neuen Ideen setzt SMB - wie ihn manche nennen - um, und wie weit her ist es mit seinen Versprechen aus dem Wahlkampf? Der passende Moment für ein erstes Resümee. Wie sieht der OB selbst seine ersten 100 Tage? „Die waren extrem arbeitsreich“, lächelt der neue Mann an der Verwaltungsspitze. Trotzdem nehme er sich auch am Wochenende Zeit für seine Stadt und habe bereits viele Themen angeschoben.