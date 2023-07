Verein spielt ab August in der Mitteldeutschen Steel Dart Liga.

Raßnitzer starten in ihre erste Saison

Rassnitz/MZ - Was für eine rasante Entwicklung: Noch vor ein paar Monaten sausten die kleinen Pfeile zumeist nur in den eigenen vier Wänden auf ihr Ziel zu. Anfang des Jahres gründeten gut ein Dutzend Dart-Freunde in Raßnitz dann ziemlich spontan einen eigenen Verein beziehungsweise eine eigene Abteilung.