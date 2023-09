In einer Feierstunde wurde jüngst der rund zwei Kilometer lange, neue Radweg zwischen Wallendorf und Zöschen freigegeben.

Wallendorf/MZ - Es hagelte Applaus für den ersten Fahrradfahrer, der nach der offiziellen Freigabe den neuen Radweg zwischen Wallendorf und Zöschen befuhr. Der Mann war extra aus Leipzig in den Saalekreis gekommen, um den neuen Weg auszukundschaften. Ab sofort können Radfahrer am östlichen Ortsausgang von Wallendorf über den brandneuen Weg bis ins Nachbardorf Zöschen radeln: Am Donnerstagnachmittag hat die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) den Radweg gemeinsam mit dem Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Sven Haller, und Vertretern des Kreises, der Kommunen Leuna und Schkopau sowie beteiligten Firmen nach etwa achtmonatiger Bauzeit freigegeben.