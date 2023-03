Merseburg/MZ - Auf der B91 in Höhe Oeltzschnerstraße ist am Samstag gegen 15 Uhr ein Baustellenschild von einer Windböe erfasst und auf den Radweg in Fahrtrichtung Halle geschleudert worden. Ein 64-jähriger Radfahrer konnte diesem laut Polizei nicht mehr ausweichen und stürzte. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Polizeibeamte sicherten die Unfallstelle und brachten anschließend das Fahrrad dem Verletzten in die Klinik hinterher.

