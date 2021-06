Radfahrer flüchtet in Merseburg vor Polizeikontrolle und lässt Rucksack mit Drogen liegen

Merseburg - Nachdem er sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Am Saalehang in Merseburg einer Polizeikontrolle entzogen hat, ist ein Fahrradfahrer auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilte, traf der Radfahrer gegen 01.30 Uhr auf die Beamten und flüchtete, als diese ihn kontrollieren wollten.

Dabei ließ der Unbekannte sein Rad und einen Rucksack zurück, kletterte über einen anliegenden Zaun und entfernte sich anschließend fußläufig in eine unbekannte Richtung. Im aufgefundenen Rucksack fanden die Beamten ein Klemmtütchen mit Cannabis. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz und eine Spurensuche sowie –sicherung wurde vor Ort durchgeführt. (mz)