Quo vadis Merseburg - wie soll sich die Stadt entwickeln?

Bevor zu Filmvorführung und Gesprächen in die Stadtbibliothek eingeladen wurde, enthüllte Dietmar Eißner für den Freundeskreis Literatur einen QR-Code am Straßenschild der Siegfried-Berger-Straße. Gescannt mit dem Smartphone, bekommt man so Auskunft über das Leben Bergers.

Merseburg/MZ - Eigentlich war der Plan ein anderer. Zum Auftakt der Veranstaltung in der Stadtbibliothek sollte der Film „Merseburg und seine Dichter“ mit Texten von Walter Bauer und Siegfried Berger gezeigt werden. Ein 90er-Jahre-Blick auf die B91, in alte Straßen, den Weg am Teich entlang, den Blick in den Dom. 30 Minuten darüber, wie es in Merseburg 1995 aussah, aufgenommen vom Campus-Fernsehen der Hochschule und bisher nur einmal öffentlich gezeigt. Danach sollte es Gespräche geben. Doch technische Probleme, die zunächst behoben werden mussten, stellten den Plan auf den Kopf, und so wurde einfach über Stadtentwicklung, Radwege und Einkaufsmöglichkeiten geplaudert, und jeder, der wollte, konnte Fragen stellen.