Andreas Nette äußert sich zu Bauernprotesten und wirbt für Sicherheit und Pragmatimus in der Politik.

Querfurts Bürgermeister übt scharfe Kritik an der Bundesregierung

Querfurt/MZ. - Weitreichend waren die Auswirkungen der Bauernproteste im Saalekreis und am Montag reisen viele nach Berlin, um an der Großdemo teilzunehmen. Öffentlich hat sich nun Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) zusammen mit dem Stadtratsvorsitzenden Lothar Riese zu den Protesten geäußert. Sie üben harsche Kritik an der Bundesregierung und fordern ein Umlenken und Umdenken für die Belange der Bürger.