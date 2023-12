Der diesjährige Weihnachtszauber auf der Burg und in der Altstadt von Querfurt litt unter Wetterkapriolen. Das Fest endete Samstagabend mit einem Feuerwerk.

Querfurt/MZ - Bevor der Countdown für das Feuerwerk zum Abschluss des diesjährigen Querfurter Weihnachtszaubers auf der Burg startete, griff Burgmanager Christian Linke Samstagabend zum Mikrofon. „Ich muss ein großes Dankeschön sagen an alle Händler und Künstler, die jetzt noch da sind.“ Er bat die rund 500 Besucher, die sich trotz Regens das Feuerwerk nicht entgehen lassen wollten, um Applaus. „Und wir denken auch an die“, so Linke, „die schon abgereist sind.“ Denn das seien sie, weil ihnen durch die Wetterkapriolen der vergangenen Tage großer monetärer Schaden entstanden sei, berichtete er.