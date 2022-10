Querfurt will die Wiedereröffnung der Burg groß feiern

Querfurt/Bad Lauchstädt/MZ - Die Möglichkeiten für einen Weihnachtsmarktbesuch im Saalekreis sind in diesem Jahr erneut rarer gesät als noch in der Vorcoronazeit. In den vergangenen Wochen hatten sowohl Merseburg als auch die Goethestadt Bad Lauchstädt angekündigt, ihre Märkte in diesem Jahr auf drei Tage statt der üblichen anderthalb Wochen begrenzen zu wollen. In Querfurt könnte es dagegen 2022 mehr Weihnachtsmarkt geben. Nicht zeitlich, die Quernestadt bleibt bei den üblichen drei Tagen am letzten Adventswochenende, wohl aber in Bezug auf die Fläche des Marktes. Es könnte der größte werden, den Querfurt zumindest in der jüngeren Vergangenheit gesehen hat.