Versorgung in Kitas und Horten Querfurt: Kita-Träger erhöht Verpflegungspreise - Von Eltern kommt Kritik
Die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser hat aufgrund der gesetzlichen Mindestlohnanpassung ab Januar 2026 die Verpflegungspreise in ihren Einrichtungen angepasst. Elternvertreter sind verärgert, weil sie in den Entscheidungsprozess nicht einbezogen worden sind.
Querfurt/MZ. - Die Volkssolidarität (VS) Saale-Kyffhäuser hat zum 1. Januar 2026 in ihren Querfurter Kindereinrichtungen, die sie seit vielen Jahren durch die hauseigene Küche mit Essen versorgt, die Versorgungspreise erhöht.