Versorgung in Kitas und Horten Querfurt: Kita-Träger erhöht Verpflegungspreise - Von Eltern kommt Kritik

Die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser hat aufgrund der gesetzlichen Mindestlohnanpassung ab Januar 2026 die Verpflegungspreise in ihren Einrichtungen angepasst. Elternvertreter sind verärgert, weil sie in den Entscheidungsprozess nicht einbezogen worden sind.